NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Presentata questa mattina, alla presenza del Ministro Daniela Santanchè, la campagna di promozione turistica del Ministero del Turismo ed Enit. Testimonial d’eccezione, la Venere di Botticelli.

Riconoscibile da tutti attraverso lo sguardo e il segno inconfondibile dei suoi capelli, questa nuova Venere, in veste di virtual influencer, viaggerà lungo tutto lo Stivale presentando al mondo la meraviglia dell’italianità, raccontandone i paesaggi, le mete iconiche delle città d’arte così come i piccoli borghi, le tipicità enogastronomiche e le tante declinazioni dell’offerta turistica ricca e variopinta che rendono così unico il patrimonio dell’Italia.

Tra i simboli del Rinascimento, la Venere ritorna oggi come allegoria di rinascita e rinnovamento, in questo caso del settore del turismo italiano, che dopo esser stato afflitto e aver sofferto duramente degli effetti delle chiusure in pandemia, ora ritrova nuovo impulso e vitalità.

E guarda lontano. Il boom del turismo pasquale che ha visto l’Italia come seconda tra le mete europee maggiormente visitate ed ha registrato il ritorno record dei turisti statunitensi (+50% delle presenze) fa infatti presagire che il 2023 sarà un anno di grande intensità, con flussi persino maggiori rispetto al 2019 già molto positivo.

Un investimento importante di nove milioni di euro per una campagna destinata ai mercati internazionali che avrà delle ricadute importanti anche sul territorio del Lazio: su Roma e sulla Provincia.

Ora sta a noi farci trovare pronti a raccogliere la sfida di rendere ancora più appetibile il nostro prodotto turistico, in grado di valorizzare fino in fondo lo straordinario patrimonio culturale, ambientale e artistico di cui siamo custodi.

Marco De Carolis

Responsabile Turismo Lazio di FDI