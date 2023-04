NewTuscia – CORI – Nell’ambito della sensibilizzazione al contrasto della violenza di genere, empowerment delle donne e promozione delle pari opportunità si prospetta una vera opportunità per la comunità di Cori e Giulianello, in quanto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro De Lillis, in collaborazione con l’associazione Centro Donna Lilith e le associazioni del territorio, è riuscita ad accedere al contributo della Regione Lazio per il progetto Ge.Sti.Re. (Genere Stereotipato nelle Relazioni Intime) presentato nel mese di settembre 2022.

Il bando regionale prevedeva cinque ambiti di intervento su cui intervenire: progetti di svelamento e decostruzione degli stereotipi in quanto basati sul genere; progetti di promozione della memoria, della storia, della cultura e del ruolo delle donne con riferimento al movimento femminista, alle lotte per la emancipazione femminile e per le pari opportunità; progetti di valorizzazione del ruolo e delle competenze femminili nel corso della storia e dell’attualità, con particolare riferimento alle scienziate ovvero donne che si sono distinte nelle discipline STEM (L.R. 3/2022); promozione della toponomastica femminile tramite intitolazioni di luoghi rivolti alla cittadinanza; appuntamenti culturali rivolti alla popolazione tutta, ma con particolare riguardo alle/ai più giovani: premi, appuntamenti culturali, convegni, rassegne, seminari, giornate studio e mostre.

L’Amministrazione comunale ha deciso di studiare e predisporre il progetto in collaborazione con Enti del terzo settore, individuati tra coloro che abbiano i requisiti previsti nell’avviso ed esperienza di almeno un anno in materia di contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere, strutturando una proposta organica così da coinvolgere con le iniziative proposte più fasce della nostra comunità. Per la realizzazione del progetto il soggetto proponente potrà avvalersi di tutti gli strumenti di comunicazione e informazione, sia cartacei che digitali, nonché espressioni artistiche e creative di vario genere, quali per esempio l’organizzazione di eventi, manifestazioni, mostre e spettacoli. Per rendere operativo il progetto finanziato, nelle prossime settimane, verranno definite le scadenze e verrà resa pubblica la calendarizzazione delle varie iniziative, le quali dovranno essere concluse entro il 30 aprile 2024.

“È fondamentale – così il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore alle Pari Opportunità Elisa Massotti – educare a una cultura del rispetto e della parità, a partire dai più giovani, coloro che saranno gli adulti di domani. Il nostro impegno come amministrazione c’è e la partecipazione a questo bando lo dimostra, perché crediamo nella necessità di un indispensabile cambiamento culturale e nell’importanza di costruire territori sensibili e attenti a queste tematiche“.