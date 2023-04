NewTuscia – VITERBO – Venerdì 21 aprile attenzione alla viabilità in via San Lorenzo e in via Cardinal La Fontaine. Nel dettaglio, ecco i provvedimenti – disposti con apposita ordinanza del settore VII (n. 242 del 18-4-2023) – che interesseranno la fascia oraria 8-30 – 17 della suddetta giornata:

in via San Lorenzo , nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito fino all’intersezione con via Cardinal La Fontaine , sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli;

, , sarà istituito il con rimozione forzata dei veicoli; sempre su via San Lorenzo, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito fino all’intersezione con via Chigi, sarà vietata la circolazione veicolare e istituito il doppio senso di circolazione per i soli residenti, per i possessori delle attività commerciali relativamente alle sole operazioni di carico e scarico merci, per i titolari di passo carrabile, gli autorizzati, i possessori di permessi per diversamente abili, i mezzi di soccorso e di tutti gli organi di Polizia.

divieto di circolazione su via San Lorenzo, anche nel tratto compreso tra via Chigi fino all’intersezione con via Cardinal La Fontaine; qui sarà istituito il senso unico alternato regolato con impianto semaforico temporaneo o con movieri per le sole categorie sopra menzionate;

in via Cardinal La Fontaine, nel tratto compreso tra via San Lorenzo e piazza Don M. Gargiuli, sarà vietata la circolazione e istituito il senso unico alternato per i soli residenti e per le altre categorie già precedentemente citate.