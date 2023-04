NewTuscia – VITERBO – Domani 20 aprile, a partire dalle ore 8.30 fino alle ore 17, divieto di circolazione in via San Lorenzo, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Chigi. Sarà inoltre interdetta la circolazione veicolare in via Chigi, in questo caso limitatamente alle sole operazioni di manovra per lo scarico di una gru.

Tali provvedimenti, disposti con apposita ordinanza del settore VII (n. 243 del 18-4-2023), su istanza di un privato richiedente, si rendono necessari per consentire le manovre per lo scarico di una gru e la successiva installazione della stessa.

Sarà consentito il passaggio dei pedoni. Il transito veicolare in via Chigi sarà ripristinato non appena ultimate le suddette operazioni di scarico. I divieti saranno portati a conoscenza degli utenti della strada attraverso apposita segnaletica mobile.