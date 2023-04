Fino all’11 maggio l’ordine della professione ostetrica incontra 1200 studenti degli istituti superiori della Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Da lunedì 17 aprile è iniziata l’edizione 2023 del progetto “Vai sul sicuro! I giovani e la contraccezione. I consigli dell’Ostetrica”, organizzato dall’Ordine della professione ostetrica di Viterbo, con il patrocinio della ASL di Viterbo.

L’iniziativa, che si svolgerà fino all’11 maggio, prevede lo svolgimento di diversi incontri informativi e di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili, la sessualità consapevole e la contraccezione ed è rivolta a circa 1200 studenti delle classi prime e seconde degli Istituti superiori di tutto il territorio della provincia di Viterbo.

Il gruppo di lavoro impegnato in questa serie di incontri è costituito dalle ostetriche Gabriella Gentile, Immacolata Brillante, Marta Barone, Serena Di Giacomo, Elisa Goletti, Lucia Grottanelli, Alessandra Mascetti, Eva Maurizi, Valeria Petrucca, Elisa Pretti, Renata Piccioni, Veronica Ricciuto, Camilla Tombolini, Maria Elena Trecci e Anna Vaio.

“A nome di tutto l’Ordine della professione ostetrica di Viterbo – commenta la presidente, Gabriella Gentile – desidero rivolgere un caloroso ringraziamento ai dirigenti scolastici degli istituti Orioli e Ruffini di Viterbo, Meucci di Ronciglione e Bassano Romano, Midossi di Civita Castellana, Nepi e Vignanello, Dalla Chiesa di Montefiascone e Cardarelli di Tarquinia, per aver accolto e sostenuto con entusiasmo il nostro progetto su una tematica di grande interesse per i giovanissimi che si approcciano ai rapporti con l’altro, ‘diverso’ da sé. La scuola come un’istituzione sensibile ai rapporti umani è una scuola che pensa al futuro”.