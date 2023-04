NewTuscia – VITERBO – È in programma giovedì 20 aprile 2023 a Viterbo alle ore 16.00 presso Palazzo Brugiotti (Via Cavour 65) la presentazione del libro “Il giorno ottavo (nelle dimore dove poter “incontrare” Don Dante Bernini)” a cura di Don Gianni Carparelli. Previsti intermezzi e sottofondi musicali a cura di Barbara Aniello e Marco Sensi, letture, riflessioni e testimonianze. Partecipano, tra gli altri, il Cardinale Fortunato Frezza e molti amici di Don Dante, tra cui alcuni appartenenti alla FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) di cui è stato assistente spirituale.

Il volume è dedicato a Don Dante Bernini, noto vescovo viterbese scomparso nel 2019 all’età di 97 anni. Illustre figura della Chiesa cattolica italiana, uomo di grande cultura, da sempre impegnato per la pace, la solidarietà con i sofferenti e gli oppressi, la non violenza, la salvaguardia del creato, avrebbe compiuto 101 anni proprio il 20 aprile. È stato vescovo di Velletri, Segni e Albano, ha ricoperto la prestigiosa carica di presidente della commissione Giustizia e pace della Conferenza Episcopale Italiana ed è stato membro della COMECE, la commissione delle conferenze episcopali della Comunità europea.

L’intento di questo libro è percorrere i luoghi spirituali e culturali di Don Dante, che per tanti viterbesi, e non solo, è stato maestro, amico e pastore. Le libere donazioni per il libro di Don Gianni Carparelli saranno devolute alla missione di Padre Daniel Buunda nella Repubblica Democratica del Congo, già sostenute da Don Dante.