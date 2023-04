NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Piccoli talenti calcistici aquesiani in trionfo nella limitrofa Umbria.

Il centrocampista Alessandro Bellavita e l’attaccante Tommaso Barbini si aggiudicano tra le fila dell’Orvietana calcio il Titolo Regionale A2 Under 15. Assieme a loro nella Categoria Accademy allenata da Enrico Broccatelli ed Edoardo Tonelli, Daniele Brigliozzi, Adriano Peresso, Luigi Barile, Matteo Bellicioni, Cristian Cernat, Lorenzo Marchino, Rocco Neri, Marco Salvatore, Alberto Sborra, Tommaso Tardani, Alessandro Tavolacci, Francesco Bonino, Tiberio Bruti, Brando Canini, Nicolò Giovannoni, Edoardo Teti, Edoardo Tittocchia, Francesco Marchi, Matteo Marziantonio, Gioele Palmerini, Filippo Prosperini. Grazie al risultato ottenuto contro la Polisportiva Ternana la Categoria tornerà a disputare il massimo Campionato regionale. Per la gioia di Società, staff, atleti e famiglie, che hanno costruito in “unicum” armonioso il progetto.