Visita nella Cantina di Santo Jolo e al Parco di “Ocriculum”

NEWTUSCIA/UMBRIA – OTRICOLI – (di Riccardo Frezza) – L’Ente Nazionale Sordi, Sezione Provinciale di Terni, ha organizzato per sabato 29 aprile 2023 l’evento “Un Salto a Otricoli tra Vino e Storia”, iniziativa gratuita riservata a persone sorde.

L’iniziativa, organizzata con la collaborazione della Cantina Santo Jolo, prevede il ritrovo dei partecipanti nella zona di via Bramante, nei pressi di Marcelloni Abbigliamento, per poi recarsi in visita presso la Cantina Santo Jolo, dove si potranno fare delle degustazioni con tanto di aperitivo.

Nel pomeriggio trasferimento nella cittadina di otricoli, dove è prevista una visita presso il Parco Archeologico di “Ocriculum”, con tanto di visita guidata.

(di Riccardo Frezza 19.04.2023)