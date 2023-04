NewTuscia – VITERBO – In data odierna il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo, dott. Peroni, ha incontrato i sindacati per illustrare l’Organico di Diritto per il prossimo anno scolastico 2023.24.

Di seguito i dati comunicati:

a.s. 2023.24 a.s. 2022.23 Differenza +/- Docenti 3074 3075 -1 Totale alunni iscritti 37320 37496 -176 Docenti Infanzia 485 490 -5 Docenti Primaria 862 866 -4 Docenti Secondaria primo grado 638 639 -1 Docenti Secondaria secondo grado 1071 1068 +3

Le iscrizioni degli alunni hanno subito un notevole decremento in tutti gli ordini di scuola tranne nella scuola Secondaria di secondo grado dove si registra un aumento.

a.s. 2023.24 Differenza a.s. 2022.23 Infazia -167 Primaria -80 Secondaria primo grado -172 Secondaria secondo grado +243

Per l’organico di sostegno verranno confermati i posti dello scorso anno con un incremento di 36 docenti.

a.s. 2023.24 a.s. 2022.23 Differenza +/- Docenti Infanzia 56 50 +6 Docenti Primaria 226 213 +13 Docenti Secondaria primo grado 142 134 +8 Docenti Secondaria secondo grado 142 133 +9

Per l’Organico degli ATA il Dirigente convocherà un’altra riunione appena verranno comunicati i dati da parte del Ministero.

Viterbo, 17 aprile 2023

le Organizzazioni Sindacali Confederali Territoriali

FLC CGIL

UIL SCUOLA RUA

CISL SCUOLA