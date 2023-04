Salute pubblica, sicurezza alimentare, medicina del territorio, tutela delle acque dei suoli e dell‘aria. Il ruolo dei Biodistretti della Via Amerina e del Lago di Bolsena

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Nel corso dell’intervista concessa, a chi scrive e al collega Gaetano Alaimo, per la trasmissione “Luce nuova sui fatti” in onda questa sera su Teleorte e visibile su www.teleorte.it e www.newtuscia.it, la dott.ssa Antonella Litta ha avuto modo di approfondire le misure di salvaguardia ambientale e un nuovo modello di sviluppo per lavoro, ambiente, formazione, salute, prevenzione e qualità della vita nelle nostre città.

Questi i temi toccati nella nostra intervista con la dott.ssa Antonella Litta di Medici per l’Ambiente, che opera come medico nella città di Nepi: abbiamo approfondito la situazione socio sanitaria del Lazio e della nostra provincia, con uno specifico riferimento alla salute pubblica da tutelare dall’eccesso di arsenico nelle acque, dalla tutela degli ecosistemi dei laghi di Vico e Bolsena, dell’ inquinamento causato dall’ utilizzo eccessivo della chimica in agricoltura e nell’industria, in relazione a scelte spesso solo di mercato e non di tutela della salute e del benessere della collettività .

Con Antonella Litta abbiamo individuato indicazioni operative per ispirare le azioni delle nostre città, come dei governi provinciali, regionali, oltre che del governo nazionale e delle istituzioni europee, con azioni concrete di tutela dei beni naturali più preziosi, dalle risorse, dalla terra, dall’acqua, dall’agricoltura e dal cibo, quindi da “una ispirazione ecologica che immediatamente comprende anche l’uomo e la sua scala di Valori.

Una nuova ecologia che esige un’azione vigorosa per un cambio dello stile di vita delle nostre città .

Tutelare l’acqua per tutelare la salute e gli ecosistemi.

Pulizia e salubrità dell’acqua sono condizioni fondamentali per la salute. Noi siamo l’acqua che beviamo e quella che mangiamo, attraverso i cibi preparati con essa e gli alimenti nei quali essa è costituente preponderante. Nel viterbese occorre quindi che in particolare le acque non contengano Arsenico, Fluoro, Radon e pesticidi in quanto sostanze tossiche e cancerogene in grado di agire in maniera sinergica con grave rischio per la salute, come evidenziato anche dagli studi del Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio – DEP, dell’Istituto superiore di Sanità- Iss e dallo studio Sepias -Sorveglianza epidemiologica in aree interessate da inquinamento ambientale da arsenico di origine naturale o antropica.

Quindi è necessario il pieno, efficiente e costante funzionamento dei potabilizzatori e dearsenificatori nei comuni del viterbese in quanto come già ribadito dall’Agenzia internazionale di ricerca sul Cancro – Iarc e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS non esistono livelli di sicurezza per le sostanze cancerogene certe come l’Arsenico e il Radon.

Recuperare l’acqua, trattare le acque reflue.

In Italia la rete acquedottistica è vecchia, per svariati tratti costituita ancora di cemento-amianto e fa letteralmente acqua da tutte le parti contribuendo alla perdita di circa il 30-40 % delle acque captate.

Le perdite stimate sono al Nord il 26%, al Centro il 46% e al Sud il 45%.

La provincia di Viterbo perde in media il 47.4% dell’acqua immessa in rete.

L’acqua va dunque risparmiata e recuperata con interventi di ammodernamento delle reti, con un uso maggiormente consapevole, sia a livello individuale che collettivo, anche attraverso scelte alimentari che riducano il consumo di carne in quanto la zootecnica è un altro settore che utilizza quantità enormi di acqua e contribuisce ai cambiamenti climatici (per portare sul banco del macellaio 1 kg di manzo ci vogliono circa 15mila litri di acqua).

Nel viterbese sarebbe quindi fondamentale, nell’ottica del risparmio e tutela dell’acqua, anche evitare ampliamenti e nuovi allevamenti intensivi di animali.

L’acqua deve essere conservata anche recuperando quella piovana, attraverso la costruzione di una rete di invasi e nei territori agricoli incentivando la più efficiente e moderna sostituzione con l’irrigazione a goccia rispetto alle attuali e con il contenimento delle espansioni delle monocolture ad alta richiesta di acqua come ad esempio quella del nocciolo.

Riguardo sempre alla situazione dell’Alto Lazio e in particolare per i bacini lacustri di Bolsena, Vico e Bracciano dovrebbero essere posti in essere interventi di stretto controllo di tutte le attività che possono danneggiare i loro delicati ecosistemi e di conseguenza le caratteristiche di idropotabilità delle loro acque che riforniscono gli acquedotti dei comuni del viterbese, della provincia di Roma e per quanto riguarda Bracciano anche il Comune di Roma.

Le problematiche legate alla siccità .

La crisi climatica sta riducendo sempre più la disponibilità di acqua dolce in tutto il mondo, la siccità avanza e questo produce già e produrrà sempre più conflitti, come già avviene per l’accaparramento di altre risorse quali il gas, petrolio, metalli pregiati e rari, territori fertili e/o geostrategici.

L’accesso e la disponibilità di acque salubri, pulite e di qualità per tutti, sono quindi le condizioni necessarie ed indispensabili per una giustizia sociale, per vivere in modo sano, in condizioni di Pace e per tutelare e proteggere lo stato di salute di tutte le persone ed in particolare dei bambini e delle generazioni attuali e future.

Antonella Litta ci ha illustrato i contenuti del suo intervento sul tema:” Acqua, ambiente e salute, un legame indissolubile.Cosa insegna la vicenda del lago di Vico”, al Primo Workshop del Biodistretto del Lago di Bolsena tenuto sabato 15 aprile a Montefiascone .

In questa fase di transizione ecologica, dovremo abbandonare e qualificare un modello di sviluppo consumistico di risorse naturali, che accresce le ingiustizie e le disuguaglianze, per adottarne uno incentrato sulla tutela ambientale e una maggiore solidarietà tra i popoli e, ha precisato la dott.ssa Litta, sulla fattiva collaborazione tra forze produttive, tra generazioni, economie e culture e religioni in nome dello sviluppo integrale dei cittadini.