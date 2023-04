La Tuscia nella leggendaria Biblioteca di Alessandria d’Egitto: omaggiato con una copia del romanzo di Federica Bressan anche il Console Onorario d’Italia

NewTuscia – ALESSANDRIA D’EGITTO – Continua il tour internazionale di promozione del romanzo “Nel cuore della Tuscia” di Federica Bressan edito da SetteCittà di Viterbo. Dopo l’Argentina e il Belgio, la Bressan è stata ricevuta ieri (19 aprile) dal Console Onorario d’Italia in Alessandria d’Egitto, Mario De Pasquale.

Alessandria d’Egitto è una città con una importante presenza italiana e soprattutto con un forte legame storico (economico e culturale) con la madrepatria. Il Console De Pasquale ha ricevuto l’autrice nella sede del Consolato sulla splendida Corniche, il lungomare affacciato sul Mediterraneo, ed è stato omaggiato di una copia del libro. Ha ricambiato l’omaggio con uno stendardo del Consolato Onorario d’Italia in Alessandria d’Egitto.

Una copia del romanzo è stata anche donata alla Biblioteca di Alessandria d’Egitto, che ora custodisce nella sua leggendaria collezione questa storia d’amore e di viaggio dedicata alla terra della Tuscia.

Federica Bressan, divulgatrice scientifica originaria di Gorizia, è impegnata in una campagna di promozione del romanzo in Italia e all’estero portando il nome della Tuscia nel mondo. Il romanzo è disponibile in formato cartaceo e ebook in tre lingue: italiano, inglese, olandese.