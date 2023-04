NewTuscia – SUTRI – L’organizzazione ha deciso la data, il 17 di settembre, grazie all’impegno di un sodalizio che si è rafforzato guidato da Liberato Guadagnani. Una corsa che vuole diventare un appuntamento fisso, carico di aspettattive e speranze. In anticipo, infatti, è stata annunciata la data per la quale si prevedono almeno 300 atleti alla partenza.

“Del resto partire con mesi di anticipo, significa programmare meglio, garantire una corsa perfetta ai partecipanti – ha detto Guadagnini- Io non sono solo, con me ci sono tante persone che devo ringraziare e tanti sponsor che si sono messi a disposizione per costruire una manifestazione importante, fatta di sport, divertimento e sicurezza” . Matteo Bracaccia, Simone Segatori eMario Giulianelli sono le colone della Sutri in Corsa, che lo scorso anno sono stati al fianco della maratona, che si è articolata per le vie del borgo medioevale. Con la data fissata, ora spetta agli organizzatori dare il meglio di loro, tentare di raddoppiare gli iscritti e farne una maratona di spessore per la Tuscia