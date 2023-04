NewTuscia – VITERBO – Un nuovo inizio per Tony Franchi. Dal 20 aprile, infatti, apre la nuova realtà culinaria “Il Pacchero”. Dopo anni in giro per l’Europa si torna dove le radici chiamano e lo facciamo con una osteria di pesce. La scelta è quella di una cucina mediterranea che strizza particolarmente l’occhio alle specialità del pesce.

“Una nuova sfida, che affronto con grande ottimismo e voglia di mettermi in gioco per portare l’esperienza acquisita in questi anni fuori dall’Italia.” dichiara il titolare Tony Franchi “Volevo tornare nella mia città, perchè per quanto giri il cuore batte sempre dove è casa”.

Qualità, freschezza e selezione delle materie prime, questi i cardini della nostra cucina.

La famiglia de Il Pacchero Viterbo ha una lunga tradizione che affonda le radici nella cucina mediterranea. La loro passione e la loro esperienza in cucina cominciano anni fa prima a Viterbo, un riferimento per la pizza negli anni 90 e poi in Spagna, Ibiza e Palma, con 10 anni trascorsi alle Canarie gestendo ristoranti in proprio.

Il Pacchero Viterbo è un Ristorante con un menù ricco di piatti a base di pesce. Fra i piatti principali si possono trovare Pacchero allo scoglio, Grigliate di pesce fresco ed altre specialità con ingredienti freschi e di qualità. Il tutto accompagnato da una selezione di vini locali e nazionali.

Il Pacchero Viterbo si trova in via delle Fortezze, 29 ed è aperto dal tutti i giorni dalle ore 12:30 alle ore 15:00 e dalle ore 19:30 alle ore 23:00. (il lunedì chiuso salvo festivi) Possibilità di mangiare all’aperto su un’ampia terrazza sulle mura cittadine.

Per prenotazioni è possibile contattare il locale chiamando al numero +39 320 920 7284.

I clienti possono seguire le novità del locale sulla pagina facebook e instagram. La pagina facebook è https://www.facebook.com/ilpaccherovt, mentre su instagram si possono trovare aggiornamenti e curiosità al profilo @ilpaccherovt.

Il Pacchero Tony Franchi