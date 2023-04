NewTuscia – VETRALLA – Alla presenza del sindaco Sandrino Aquilani, l’evento aperto al pubblico, sarà un modo per celebrare le bellissime location del film, girato tra Vetralla e Soriano nel Cimino.

Giovedì 20 aprile alle 21.00, il Cinema Excelsior di Vetralla (provincia di Viterbo), sarà cornice dell’evento speciale dedicato al film “HEADSHOT”, opera prima di Niko Maggi, e alla celebrazione delle splendide location della Tuscia, vere e proprie protagoniste del film insieme al giovanissimo cast.

La serata evento voluta da Federica Folli e Pete Maggi produttori del film per Cine1 Italia e dall’amministrazione comunale del Comune di Vetralla, guidata dal sindaco Sandrino Aquilani consentirà a tutti i cittadini di ammirare i luoghi che da sempre considerano “casa”, rappresentati come vere e proprie “star” sul grande schermo.

Dalla Faggeta del Monte Fogliano, all’Eremo di San Girolamo (Tre Croci, frazione Vetralla) fino alle meravigliose Cascate di Chia (Soriano nel Cimino), Headshot è la prova che le location reali restituiscono sempre una dimensione unica ai prodotti cinematografici e televisivi e contribuiscono alla valorizzazione dei territori, in termini culturali e turistici.

“Questa produzione cinematografica è testimonianza del nostro bellissimo territorio, ricco di natura, di storia, di arte, di racconti e di personaggi” afferma il sindaco di Vetralla, Sandrino Aquilani, che prosegue “In questo caso specifico si è trattato di entrare in un mondo carico di misticismo e spiritualità. L’Eremo di San Girolamo insiste infatti in un luogo che ha il sapore della ricerca interiore, così proprio come fece all’epoca Frà Girolamo Gabrielli, nobile senese, che nel 1525 si ritirò in questo luogo in penitenza e in cerca di meditazione”.

La produzione del film Cine1 Italia afferma: “Headshot è un film che racconta il mondo del gaming e degli E-Sports. Gli attori sono tutti giovanissimi che hanno un forte impatto social. La narrazione del film si sviluppa nella splendida cornice della Tuscia, che con le sue ambientazioni suggestive riesce a coinvolgere lo spettatore in tutte le sequenze cinematografiche, dando prova di come il territorio italiano possa e debba essere valorizzato attraverso la settima arte. La Produzione del film con l’occasione ringrazia le Amministrazioni locali per il sostegno a questo ambizioso progetto”.

Evento speciale proiezione del film HEADSHOT

Giovedì 20 aprile, ore 21.00 presso Cinema Excelsior (Vetralla)

Ingresso: 7 euro

Info su http://www.cinemaexcelsiorcura.com/