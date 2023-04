di Diletta Riccelli

NewTuscia – KHARTOUM- In Sudan è scoppiata un’ennesima tensione. Dense nubi di fumo coprono il cielo della capitale Khartoum e il bilancio di questo conflitto appena esploso sembra già critico: la morte di circa 180 civili e una cifra record di 1800 feriti. Ma cosa sta davvero accadendo? Al centro della diatriba, due importanti personaggi politici: il Presidente Abdel-Fattah al-Burhan e il vice-presidente Mohamed Hamdan Dagalo. Le due fazioni vedono da un lato l’esercito regolare capitanato da al-Burhan mentre dall’altra sponda, un gruppo paramilitare (Rsf, Rapid Support Forces) guidato da Dagalo.

Del resto il paese nel 2019 era già stato scosso da pesanti sommosse popolari sfociate in un vero e proprio Colpo di stato nell’ottobre del 2021. Una situazione quindi, politicamente e socialmente parlando, già molto delicata.

E’ importante però fare un passo indietro e comprendere il clima respirato nel paese africano prima del 2019. Un territorio tormentato da un sanguinoso conflitto civile protrattosi per oltre 40 anni e che si è poi tristemente guadagnato dalla comunità internazionale “la più grave situazione umanitaria esistente”. Nel 2011 un referendum ha legittimato la divisione tra nord e sud, palesando il Sudan del Sud come lo Stato più giovane del mondo, membro delle Nazioni Unite.

In un contesto così profondamente instabile, nell’autunno del 2021, Dagalo e al-Burhan unirono le forze per far cadere lo stesso governo civile a cui entrambi partecipavano e diedero vita all’alleanza militare del Consiglio Sovrano.

L’alleanza però a fine 2022, cominciò a scricchiolare, per approdare in questi giorni ad un punto di rottura. La motivazione risiede nel modo in cui l’RSF dovrebbe essere integrato nell’esercito. Il presidente richiederebbe tecnicamente la centralizzazione del controllo di tutte le forze militari. Nessuno dei due sembra per ora cedere. Dagalo si è sin da subito opposto, temendo di perdere il suo potere mentre al-Burhan è fermo sulle proprie convinzioni. Nel frattempo il gruppo paramilitare ha proposto un cessate il fuoco di 24 ore e l’esercito ha prontamente risposto con un comunicato diramato dal comando generale delle Forze armate del Sudan, scrivendo che: “non siamo a conoscenza di alcun coordinamento con i mediatori e la comunità internazionale per una tregua e la dichiarazione della ribellione su una tregua di 24 ore ha lo scopo di nascondere la schiacciante sconfitta che subirà in poche ore”. Hanno poi continuato sostenendo: “Siamo entrati in una fase decisiva e i nostri sforzi sono concentrati sul raggiungimento degli obiettivi a livello operativo”, ha aggiunto l’Ufficio del portavoce ufficiale delle Forze armate.

Sembra ancora molto lontana una risoluzione di questa diatriba che sta causando enormi perdite umane e devastando un paese già scosso da una pesantissima crisi umanitaria.