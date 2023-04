Previste anche ispezioni su viadotti e ponti per mappature interventi

NEWTUSCIA/UMBRIA – ATTIGLIANO – (di Riccardo Frezza) – Sono iniziati come da programma, i lavori di riqualificazione stradale, presso il centro abitato di Attigliano, infatti la provincia di Terni, ha autorizzato il via ai lavori, riguardo il rifacimento stradale di alcuni tratti della Sp31 e Sp33.

Finanziati da alcuni fondi derivanti da alcune economie, l’amministrazione ha finanziato interventi su oltre 500 metri consistenti in fresatura dell’attuale piano viabile e realizzazione di nuovo tappeto in modo da aumentare i livelli di sicurezza per chi viaggia, anche in considerazione dell’area residenziale servita dalle strade.

L’amministrazione provinciale, inoltre ha autorizzato, l’avvio di alcune verifiche riguardo il ponte stradale della Sr 204 Ortana, sito presso l’abitato della frazione di Stifone di Narni.

Le operazioni, inizieranno il 2 maggio e si concluderanno in due fasi, l’11 dello stesso mese. La Presidente Pernazza e il consigliere delegato alla viabilità, hanno poi sottolineano che le verifiche, fanno parte del programma di monitoraggio e controllo di ponti e viadotti varato dall’amministrazione provinciale su tutto la rete viaria.

Queste operazioni, permetteranno di mappare le situazioni in cui versano ponti e viadotti, al fine di programmare eventuali interventi di consolidamento o ristrutturazioni.

La Provincia ha anche emanato un ordinanza, per istituire un senso unico alternato, sulla Strada “Ortana”, regolato da un semaforo, attivo 24 ore, a partire dal 2 maggio al 5 maggio e dall’8 all’11 nel tratto che va dal Km 40+050 al Km 40+280.

(di Riccardo Frezza 18.04.2023)