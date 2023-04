NewTuscia – ROMA – Continua il lavoro delle commissioni congiunte Ambiente e Trasporti, dove in questi giorni stiamo svolgendo numerose audizioni per la realizzazione del Ponte sullo stretto. C’è molto entusiasmo da parte dei soggetti ascoltati che stanno fornendo preziosi contributi ed importanti testimonianze.

I lavori del disegno di legge di conversione del Decreto vanno avanti e grazie alle osservazioni delle associazioni, delle istituzioni e degli enti preposti – che ringrazio – daremo alla nazione il miglior progetto possibile per dotare l’Italia di un’infrastruttura tra le più ecosostenibili e tecnologiche del mondo.

Naturalmente, anche le ricadute dell’opera dovranno essere altrettanto sostenibili, così come ricordato dal Sindaco di Messina oggi in audizione. Il Ponte sullo stretto è un’opera fondamentale per l’economia del Meridione, Insulare e dell’Italia intera, che ora grazie a Fratelli d’Italia e a questo governo potrà finalmente diventare realtà.

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati

Salvatore Deidda

Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati