NewTuscia – MACERATA – Doppio impegno di fine settimana per l’Atletica Alto Lazio che con i suoi giovanissimi atleti ha preso parte a Macerata al “Meeting Regionale d’Apertura 2023” e al “Paolo Rosi” a Roma alle gare di contorno ai Campionati di Società riservati alle categorie Cadetti/e.

Discreti i risultati ottenuti dagli atleti alla prima uscita stagionale Outdoor , all’uscita dal lungo periodo di preparazione invernale, che hanno fornito ai tecnici buone indicazioni sulle condizioni di forma e sul prosieguo del lavoro tecnico da impostare in vista degli importanti impegni agonistici di maggio/giugno.

A Macerata vince nel Disco lo Juniores Giuseppe Guerra con un lancio di 40,50, molto vicino al suo P.B., e vincono anche nell’Asta Riccardo Ticconi con 3,15 ed Erica Ciatti con 2,95; nel Lungo la Promessa Loajit Botticelli è 4° con la misura di 6,15. Esordio anche per la viterbese Elena Vergaro, che per il secondo anno veste la casacca della Studentesca Rieti Andrea Milardi che vince nei 100Hs. con 14″75, molto vicina al suo personale del 2022 ed è 2^ nei 100m. con 12″53.

A Roma esordio per i velocisti Lorenzo Ticconi e Domenico Falvo che nei 100m. corrono rispettivamente in 11″70 e 12″71 e 3° posto nei 1500m. donne per l’allieva Michela Castagna con 6’13″52. (G.M.)