Viterbo

Viterbo Tempo instabile tra mattino e pomeriggio con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse. Miglioramento atteso tra la sera e la notte con nuvolosità in transito ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +7°C e +14°C. Lazio Tempo instabile su gran parte della regione sia al mattino che al pomeriggio con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. In serata e nottata tendenza ad attenuazione dei fenomeni ma con molte nuvole in transito. Nazionale AL NORD Al mattino nuvolosità medio-alta in transito, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi nord-occidentali e sull’Appennino settentrionale, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge anche su Toscana e Umbria, più asciutto sulle Marche. In serata tempo in miglioramento ma con nuvolosità irregolare su tutte le regioni. AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità a tratti compatta sulle regioni peninsulari con pioviggini tra Campania e Molise, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali ed acquazzoni su tutti i settori. In serata attese residue precipitazioni su Campania ed alta Puglia, migliora altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in generale rialzo.

