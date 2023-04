NewTuscia – VITERBO – Tutti i risultati della 32ª giornata di Eccellenza.

Ok la capolista Anzio (63 punti) che travolge 4-1 l’ Indomito Pomezia (19) retrocesso matematicamente, nel testa coda di giornata. Tiberi porta avanti gli ospiti, ma Giordani (tripletta) e Bencivenga ribaltano la situazione.

Boreale (62) Astrea (40) 1-2 doppietta di Stanzione per i ministeriali Buccioni accorcia le distanze.

Civitavecchia (60) Aurelia Anticva Aurelio (53) 3-1 Cerroni e Vittorini (doppietta) a segno per i neroazzurri, Fatarella per gli ospiti.

Fiano Romano (24) W3 Maccarese (58) 1-3 Damiani (tripletta) per gli ospiti, Sugamosto per i locali.

Centro Sportivo Primavera (54) Pol. Faul Cimini (41) 1-1 Sterpone in rete per i locali, De Fato per gli ospiti

Unipomezia (51) Nettuno (37) 3-2 doppio vantaggio verdeazzurro, con Pallocca e Sbordone, i locali ribaltano con Fè Di Bari e Rossi.

Vis Sezze (47) Ladispoli (37) 0-1 Teti in rete.

Cerveteri (28) Quarto Municipio (41) 1-1 Piano per i locali, Di Rollo per gli ospiti in goal.

Campus Eur (40) Falasche Lavinio (26) 2-0 Visconti (doppietta).

