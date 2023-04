Grande prova delle 2 atlete viterbesi della Star Roller Club ai campionati Interregionali FISR di pattinaggio

NewTuscia – VITERBO – Si sono svolti in questo ultimo fine settimana, nello splendida cornice dell’antico borgo di Scanno (AQ), i campionati Interregionali FISR “Solo Dance” di pattinaggio artistico a rotelle ‘Categorie Internazionali’ ai quali la Star Roller Club era presente con Giulia Bernabucci nella categoria Allievi e Nicole Torromacco nella categoria Cadetti. Nella giornata di sabato le atlete di sono esibite nelle danze obbligatorie per la categoria Allievi e nella Style Dance per tutte le altre categorie.

La prima a scendere in pista è stata Giulia Bernabucci, tra l’altro la più piccola tra gli ottanta atleti in gara nelle varie categorie, che ha interpretato la prima danza, il little Walzer, in maniera egregia tanto da collocarsi momentaneamente al terzo posto a pochi decimi dalla prima posizione. Nella seconda danza, roller samba, ancora una buona prova per Giulia che mantiene la terza posizione ad un punto dalla prima e con un buon vantaggio sulle atlete che la seguono in classifica. Subito dopo è entrata in pista Nicole Torromacco nella style dance della categoria cadetti. L’atleta di Bagnaia ha mostrato tutti i progressi fatti in questi ultimi mesi di intenso lavoro ottenendo quella scorrevolezza ed eleganza sui pattini che forse prima le mancava riuscendo ad conquistare un ottimo secondo posto provvisorio a pochi centesimi dall’atleta in prima posizione. Tutto si deciderà la domenica nelle Free. Si inizia ancora con le Allieve.

Giulia, in virtù del piazzamento del sabato entra in pista per terzultima. L’interpretazione della danza sulla colonna sonora del film “Chocolat” è la migliore della stagione per Giulia e non è difficile per i giudici confermare la posizione con un abbondante vantaggio sulle atlete che la seguivano in classifica. Segue l’esibizione di Nicole che, nonostante scenda in pista per prima nel proprio gruppo e con un pizzico di emozione in più rispetto al giorno precedente, interpreta alla perfezione il proprio disco sulle note di un Medley di Lady Gaga ed anche lei conferma la seconda posizione della giornata precedente.

Due risultati sperati, cercati ma non del certo scontati alla vigilia visto l’alto livello tecnico della concorrenza e considerato che entrambe le atlete sono al loro primo anno nelle rispettive categorie. Per Giulia e Nicole, accompagnate in questa trasferta dalle allenatrici Martina ed Elena Tosini, dai propri familiari, da compagne di squadra e dalle altre allenatrici arrivate da Viterbo per tifare per loro, tanta soddisfazione e soprattutto qualificazione ai prossimi campionati Italiani FISR che si terranno a Piancavallo nel mese di luglio. Ma nel fine settimana precedente le due atlete insieme a tutto il gruppo “Solo Dance” hanno partecipato al trofeo internazionale di Roma.

Ottime le prove per Federica Spiti e Federica Oddi che nelle categorie Divisione B e D hanno sfiorato la finale piazzandosi a ridosso del podio. Giulia e Nicole hanno sfruttato l’occasione per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dei Campionati interregionali piazzandosi entrambe a centro classifica al cospetto di atlete di valore assoluto provenienti da tutta Italia. Nelle categorie “Nazionali” buone prove per le emozionatissime sorelle Giulia e Flavia Duri, anche loro arrivate a centro classifica in categorie molto numerose. L’ultima atleta in gara Maristella Appolloni ha confermato quanto di buono fatto vedere in questo ultimo periodo. Nella categoria Junior Nazionale ha interpretato in maniera eccellente la danza obbligatoria e ha poi compiuto il suo capolavoro nella Free Dance tanto da piazzarsi al terzo posto finale. Grande soddisfazione per la ragazza di Montefiascone e per i familiari al seguito. Ed Ora riposo? Assolutamente no!

Dal 4 al 6 maggio, infatti, la capitana Ludovica Delfino sarà impegnata in Portogallo nei campionati Europei Gruppi show & precision con il Roma Roller Team nella categoria Piccoli Gruppi. Il Team, presentando una coreografia intitolata “Tutto iniziò da Topolino” ideata da Alessandro Spigai e Daniele Tessaro, tenterà di portare a casa l’ennesimo alloro continentale dopo la recente conquista del titolo di Campioni d’Italia. Altri appuntamenti importanti dal 29 aprile al 1 Maggio quando le bambine del gruppo formativo e preagonismo insieme alle atlete del gruppo agonismo parteciperanno al 29° Meeting di Primavera presso il Centro sportivo Pilastro a Viterbo.

Infine il 13 e 14 maggio presso il palazzetto dello sport di Acquapendente si svolgeranno i campionati Reginali FISR di Solo Dance Categorie “Divisione” e “Nazionale” al quale la Star Roller Club sarà presente con le atlete Sveva Vittoria, Federica Oddi, Federica Spiti, Giulia e Flavia Duri e Maristella Appolloni le quali tenteranno di staccare il pass per i prossimi campionati Italiani che si svolgeranno nel mese di luglio a Montesilvano.

Nel fare un grosso in bocca al lupo a tutte le atlete per questi prossimi impegni la Star Roller Club ricorda che l’attività dei gruppi formativi e preagonismo prosegue presso gli impianti sportivi del CUS Viterbo e chiunque volesse provare una nuova esperienza sulle otto ruote può farlo gratuitamente tutti i martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 presso gli impianti Universitari sotto la guida degli istruttori Federali della Società.

A.s.d. Star Roller Club