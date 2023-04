NewTuscia – VITERBO – La DMO del Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre, in collaborazione con Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà, presentano il quarto e penultimo incontro del ciclo “Cura dei beni comuni nell’Agro Falisco e nei Monti Cimini – L’amministrazione condivisa per i cammini e i beni archeologici”. La nuova conferenza avrà luogo martedì 18 aprile 2023 , online (a questo link), alle ore 17:30. Singoli cittadini, amministratori, guide ed esperti del territorio si incontreranno ancora per solidificare i rapporti di comunità e lavorare alla co-progettazione di un Patto di Collaborazione. Si tratta di un percorso iniziato il 22 novembre scorso a Nepi e che nei prossimi mesi terminerà con la stesura ultima di un Patto Cornice. Il fine ultimo sempre lo stesso: quello di fornire, agli attori coinvolti, formazione sullo strumento dell’Amministrazione condivisa per giungere alla stesura di un Patto di collaborazione che valorizzi i beni presenti nel territorio e rinsaldi i legami di comunità, attraverso le azioni di cura.

Durante quest’incontro verrà appunto redatta la bozza del “Patto cornice per la cura dei beni comuni nell’Agro Falisco e dei Monti Cimini”, che sarà successivamente perfezionata e sottoscritta dal Bio-Distretto e dalle sue 13 Amministrazioni comunali. Grazie a questo strumento, cittadini e associazioni di questo vasto e meraviglioso territorio potranno facilmente prendersi cura di alcune aree naturali, beni archeologici ed altri beni materiali o immateriali sottoscrivendo singoli Patti di collaborazione che trovano la loro forza giuridica nelle fonti legislative regionali e nel Patto cornice.

Partecipa anche tu e proponi un bene o un sentiero di cui prenderti cura!

