NewTuscia – BOLSENA – Un risultato eccezionale per la squadra del presidente Luca Marandola, è arrivato al terzo Open MMA d’Italia, disputato il 2 aprile scorso.

“Su 55 associazioni sportive nazionali, la nostra squadra di Bolsena si è classificata al sedicesimo posto, ad un passo dai primi dieci se non fosse per un infortunio dell’ultimo minuto che ha tolto un importante piazzamento – racconta Marandola, che della squadra è anche l’head coach –. Sono orgoglioso non solo del risultato, ma del percorso che questo team ha fatto, partendo anni fa dal nulla, ed arrivando a solcare palcoscenici importanti in maniera assolutamente competitiva”.

Gli atleti medagliati sono stati Tommaso Rossi con l’oro nei 92 kg, Francesco Dilio e Michele Rosati con due argenti rispettivamente nei 74 e 77 kg e Gabriele Ceppari con un bronzo negli 84 kg.

“Ringrazio tutte le persone che lavorano quotidianamente a questo progetto, in primis Matteo Buzzico, coach del team e valido collaboratore, e tutti gli atleti che ad ogni competizione ci mettono l’anima e ci regalano grandi soddisfazioni. Siamo la prima associazione sportiva di MMA della Provincia di Viterbo e siamo molto orgogliosi di questo traguardo”

ASD Flex Force Team – Bolsena