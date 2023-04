NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Gentilissimi, vi ricordiamo l’appuntamento di domani, martedì 18 aprile 2023alle ore 16,30, a Viterbo presso Palazzo Brugiotti, sede della Fondazione Carivit, in via Cavour 67.

Presenteranno il volume Margherita Eichberg (Soprintendenza A.BA. e P. Provincia VT e Etruria Meridionale) e Enrico Parlato (Univerità della Tuscia)

Saranno presenti le autrici Simonetta Valtieri e Daniela Gallavotti Cavallero.

In apertura i saluti del dott. Luigi Pasqualetti, Presidente della Fondazione Carivit.

Al termine della presentazione seguirà un rinfresco presso la sede dell’Associazione RinascimentiAmo in piazza San Simeone 5.

Dal 2019 l’Associazione “RinascimentiAmo: un Futuro per il Passato” ha avviato studi sulla produzione Farnesiana nel Lazio da cui sono scaturiti due volumi, pubblicati nel 2022: I Farnese a Viterbo (E. Bentivoglio, S. Valtieri) e quello che si andrà a presentare oggi Il Castello di Carbognano residenza di Giulia Farnese (S. Valtieri, D. Gallavotti Cavallero), edito a cura della Associazione RinascimentiAmo e con il contributo della Fondazione Carivit.

Il volume ricostruisce per la prima volta le fasi costruttive del castello, datando gli interventi operati per Giulia Farnese al primo decennio del Cinquecento sulla base degli stemmi e delle sue decorazioni pittoriche.

Lo studio sul castello si pone come punto di partenza per la valorizzazione di Carbognano e del suo territorio ponendo al centro la figura di Giulia, in vista delle celebrazioni del V Centenario della sua morte (1524), promosse da Umberto Laurenti, Vice Presidente dell’Associazione culturale “RinascimentiAmo”.