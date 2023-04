I lavori saranno realizzati nei comuni di Baschi, Montecchio e Alviano

NEWTUSCIA/UMBRIA –TERNI – (di Riccardo Frezza) – Nuove pavimentazioni stradali, sono previste su alcuni tratti provinciali, per migliorare e aumentare il livello di sicurezza della rete stradale.

Saranno realizzati lavori per circa 300mila euro, ovviamente soddisfatti la presidente della Provincia Laura Pernazza e il consigliere con delega alla viabilità, che sottolineano, lo sforzo che l’ente sta mettendo in campo per riuscire ad affrontare le principali problematiche a vantaggio di cittadini e attività economiche, tenendo anche conto dell’avvicinarsi della stagione turistica.

I lavori interesseranno i comuni di Baschi, Montecchio e Alviano, dove le ditte incaricate eseguiranno lavori di rifacimento delle pavimentazioni nelle parti maggiormente deteriorate, come la Sp 34 Montecchio-Baschi-Todi, la Sp 10 Teverina e la Sp 30 di Alviano.

Nel comune di baschi, sulla Sp 34, sono previsti due cantieri, il primo fra il bivio di Morre e di Acqualoreto e il secondo un tratto fra il bivio di Acqualoreto e Collelungo. Sempre sulla Sp 34 un altro intervento, nel comune di Montecchio, interessa alcuni tratti tra il bivio con la Sr 205 Amerina e quello con la Sp 92 di Pretoro.

Sulla Sp 30 invece i lavori sono inerenti alla direttrice che dal bivio della Sr 205 Amerina va verso l’abitato di Alviano capoluogo, mentre un secondo cantiere prevede la ripavimentazione di alcune porzioni stradali ad Alviano scalo e un terzo, sempre ad Alviano, interessa la Sp 10 in località La barca di Renaro. Per tutta la durata dei lavori la Provincia, con specifiche ordinanze, ha disposto l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo nelle fasce orarie lavorative.

(di Riccardo Frezza 17.04.2023)