NewTuscia – TORRE DEL GRECO – Dopo la sconfitta a casa della Turris sono ridotte al lumicino le speranze di salvezza per la Viterbese. Al 3′ la squadra di Lopez passa in vantaggio con Marotta, che segna riprendendo un pallone che aveva colpito la traversa dopo un colpo di testa di D’Uffizi. Al 20′ traversa della Turris dopo un calcio di punizione di Giannone. La Viterbese riesce poi ad uscire fuori dalla propria metà campo e al 38′ va in gol con Ricci, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 40′ brutta entrata di Megelatis su un avversario, Il centrocampista della Viterbese è già ammonito e viene espulso. Al 42′ entrata di Bisogno su Rizzo che l’arbitro giudica irregolare assegnando un calcio di rigore alla Turris che viene trasformato da Maniero. Al 9′ del secondo tempo gol della Turris con Maniero, ma l’arbitro annulla per un fallo dell’attaccante della squadra di casa. Al 10′ rete della Turris con Frascatore, che segna da distanza ravvicinata dopo un cross partito dalla fascia destra. Seconda sconfitta consecutiva per la Viterbese che adesso, per evitare la retrocessione diretta, dovrà vincere domenica prossima contro la Virtus Francavilla in casa, sperare nei risultati delle altre partite e nella restituzione dei due punti di penalizzazione.

Le formazioni delle due squadre:

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Miceli, Di Nunzio, Frascatore; Rizzo, Maldonado (28′ st Acquadro), Franco, Contessa (2′ pt Boccia); Giannone (37′ st. Schirò), Maniero (28′ st Longo), Guida (28′ st Haoudi).

A disp. Antolini, Perina, Taugourdeau, Vitiello, Ercolano, Primicile, Zampa D’Alessandro, Finardi.

All. Gaetano Fontana

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Riggio (15′ st Polidori), Ricci, Monteagudo; Nesta, Barillà (36′ st Rabiu), Semenzato, Megelaitis, Devetak; D’Uffizi (1′ st Mastropietro), Marotta. A disp. Dekic, Chicarella, Pavlev, Mbaye, Marenco, Capparella, Ingegneri, Montaperto.

All. Giovanni Lopez

ARBITRO Mario Saia di Palermo

MARCATORI 3′ pt Marotta, 45′ pt Maniero (rig.), 10′ st Frascatore

NOTE Ammoniti Megelaitis, Devetak, Maniero, Riggio, Frascatore. Espulsi Megelaitis e Lopez Angoli 7-7