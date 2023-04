NewTuscia – ROMA – “Appurato che è compito della Polizia Municipale accertare le responsabilità del violento scontro avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 16 aprile, tra l’auto del capitano della SS Lazio Ciro Immobile e un tram ATAC in servizio sulla Linea 19 – ha detto bene l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè -, ma valutato, nel contempo, l’elevato tasso di incidentalità registrato a Roma dall’Istat, riteniamo utile proporre a Regione Lazio e Roma Capitale di valutare la possibilità di installare le dashcam a bordo di ogni bus, tram e filobus di COTRAL e ATAC. Molto diffusa negli Stati Uniti, la piccola videocamera, pensata per essere posizionata sul cruscotto, registra quello che accade soprattutto all’esterno delle vetture, sulla strada, e restituisce foto, video e informazioni precise, utili in caso di incidenti, contenziosi e aggressioni. È una specie di scatola nera, uno strumento, secondo noi ormai indispensabile, che garantisce maggiori tutele al personale, all’utenza e alle stesse società pubbliche di trasporto”. È quanto riferisce in un comunicato stampa l’Associazione TrasportiAmo.