NewTuscia – SERRAVALLE PISTOIESE – Il sindaco ci ha informato che l’amministrazione comunale non terrà conto della petizione sul Comitato Cittadino per la Discarica perché, a suo dire, le nostre richieste sarebbero già incluse nella convenzione con il gestore dell’impianto.

Evidentemente il sindaco non ha letto nemmeno le richieste contenute nel testo.

Noi chiediamo la revisione della convenzione con l’introduzione di alcune novità.

Non ci risulta che il Comitato monitori regolarmente la gestione della Discarica e di questo informi pubblicamente la cittadinanza. L’ultima assemblea pubblica è del dicembre del 2021, nonostante che il nuovo Regolamento.per il funzionamento del Comitato, modificato un anno fa dalla giunta Lunardi, gli attribuisca questo compito.

Non ci risulta che il Comitato segnali tempestivamente problemi e criticità alle autorità e organi competenti, poiché il nuovo Regolamento non gli riconosce questa facoltà. Non ci risulta che il Comitato effettui visite e e sopralluoghi presso l’impianto, poiché il nuovo Regolamento non gli riconosce queste funzioni.

Non ci risulta che il Comitato si riunisca ordinariamente una volta al mese. Il nuovo Regolamento ha ridotto l’obbligo a quattro riunioni l’anno.

Non ci risulta che nel Comitato sia prevista la presenza di un esperto esterno all’amministrazione comunale poiché il nuovo Regolamento non ne ha mutato la composizione.

Non ci risulta che il Comitato abbia richiesto agli organi competenti di avviare una indagine sullo stato di salute dei cittadini di Casalguidi, esposti al potenziale inquinamento della Discarica, poiché il nuovo Regolamento non gli riconosce questa facoltà.

Non ci risulta che la richiesta di ricorrere a laboratori accreditati esterni per rafforzare l’esito dei controlli degli organi competenti e del gestore non sia praticabile: basta che vi sia la volontà politica. Si tratta peraltro. di una richiesta che lo stesso vicesindaco aveva fatto quando era consigliere di opposizione.

Se quello che abbiamo chiesto, come afferma il sindaco, è previsto dalla convenzione attuale, l’Amministrazione Comunale -che ha il dovere di rispettarla- allora è inadempiente.

Non abbiamo più voglia di essere presi in giro e non tolleriamo più la mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini.

L’atteggiamento dell’amministrazione è grave; la giunta se ne assumerà tutta la responsabilità di fronte alla cittadinanza.

Serravalle Civica