NewTuscia – VALLERANO – Elezioni amministrative, a partire da ieri è ufficialmente in campo la Lista Obiettivo Vallerano Duemila23 per riconfermare nel centro dei Cimini, alla prossima tornata elettorale del 14 e 15 maggio, Adelio Gregori alla carica di primo cittadino.

Un gruppo che vede al suo interno importanti conferme, nell’ottica della continuità rispetto alla notevole azione amministrativa intrapresa negli ultimi 5 anni, dagli assessori uscenti Luca Poleggi e Maurizio Parisi ai consiglieri Ilenia Pizzi e Gianluca Gregori, ma anche i nuovi ingressi di Ivano Antonozzi, Sara Pacelli, Cristina Paesani e Paolo Procaccioli.

“È una lista piena di entusiasmo – spiega Adelio Gregori – che sta già, essa stessa, generando entusiasmo, non solo nel nostro elettorato di riferimento, perché mette insieme molteplici competenze e sensibilità, tutte a disposizione della nostra comunità. Una squadra che guarda al futuro, positiva e propositiva. Forte degli importanti risultati raggiunti negli ultimi cinque anni, pronta a dare il valore aggiunto che serve per continuare a crescere insieme“.

Con una graduale intensificazione degli impegni e delle iniziative in programma, la Lista Obiettivo Vallerano si appresta negli immediati giorni ad illustrare le linee guida programmatiche per i prossimi anni di consiliatura. La presentazione del nuovo percorso amministrativo guidato da Adelio Gregori e dei candidati alla carica di consigliere comunale si terrà in un incontro pubblico mercoledì 26 aprile, alle ore 18, in piazza della Repubblica.

“Sarà una preziosa occasione di rendicontazione – conclude Gregori – rispetto al lavoro svolto fin qui. Tra le numerose opere pubbliche strategiche realizzate, dal punto di vista dello sviluppo, della messa in sicurezza delle infrastrutture, dell’edilizia scolastica, e la presenza costante sul fronte delle politiche sociali e giovanili. E, ancora, dall’efficientamento dei servizi comunali fino alle politiche di valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale, ambientale. E molto altro ancora. Ma sarà anche un momento di rilancio e di nuova programmazione dell’azione amministrativa, con nuove idee e progettualità. Continua, dunque, la nostra proposta di una politica seria, con uomini e donne di grande valore. Lo stesso valore che merita Vallerano e con una squadra come la nostra che si dedichi anima e corpo al nostro paese. Con impegno, serietà e costanza. Così come abbiamo sempre fatto, quotidianamente, garantendo la più ampia disponibilità, apprezzata da tutta la popolazione, ad ascoltare e a farsi carico delle istanze e delle richieste dei cittadini. Da questo punto di vista, non abbiamo bisogno di fare promesse, perché i cittadini valleranesi hanno già sperimentato personalmente il nostro impegno su questo fronte, così determinante per la crescita complessiva e per la crescita del sentire comune. Lo abbiamo fatto e proseguiremo a farlo. Insieme!”.

Lista Obiettivo Vallerano Duemila23

Candidato alla carica di sindaco: Adelio Gregori

Candidati alla carica di consigliere comunale: Invano Antonozzi, Gianluca Gregori, Sara Pacelli, Cristina Paesani, Maurizio Parisi, Ilenia Pizzi, Luca Poleggi, Paolo Procaccioli