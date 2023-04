NewTuscia – Sconfitta Real Azzurra Etruria più amara in chiave classifica (i punti di vantaggio sulla zona retrocessione non sono più 5 ma 2) che sotto l’aspetto del gioco. I viterbesi non sfigurano di fronte una delle maggiori pretendenti alla vittoria finale impegnando Bellissimo con le soluzioni di Zucca, Natali, Paolini e Ronca. “Man of the match” Ciapetti su punizione dopo sei minuti di gioco. Brillano di luce propria Cortese, Nappa, Boveri, Di Lorenzo, Marino.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 (GIRONE A)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA – SSDARL CH C.S. ACADEMY 0-1

(PRIMO TEMPO 0-1)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Pasquini, Nutarelli, Fioravanti, Perosillo, Cappelloni, Paolini, Zucca (17° st Ronca), Kadic, Mareschi (30° st Nardini), Nechitoae, Natali

A DISPOSIZIONE: Pellegrini, El Khatib, Puri, Doroftei, Dottarelli

ALLENATORE: Montagnoli

SSDARL CH.C.S. ACCADEMY: Bellissimo, Boveri (30° st Bernabei), Censoni, Ciapetti, Cortese (17° st Marino), Monopoli, Nappa, Perdominici, Pietrobon (18° st Di Lorenzo), Zupi

A DISPOSIZIONE: Avenanti, Guiducci, Marino, Petruzzi, Schiavon

ALLENATORE: Vittori

ARBITRO: Mattia Berretta Comitato di Viterbo

MARCATORI: 6° pt Ciapetti (SCCA)

NOTE: Ammoniti 20° pt Fioravanti (ARAE), 25° pt Paolini (ARAE)