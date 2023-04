NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Week end nerissimo per il calcio aquesiano visto che tutte le classifiche parziali peggiorano. Nel Campionato di Seconda Categoria la rete del portiere-bomber Leonardo Palla consente alla ASD Virtus Acquapendente di impattare per 1-1 sul terreno di gioco dell’ACD Onano Sport calcio ma anche di veder peggiorare il distacco dalla zona salvezza diretta (non più 5 ma 7 i punti da recuperare per evitare i play-out). E Sabato 22 Aprile alle ore 15.00 arriva al Vitali un ASD Gradoli in netta ascesa nel rapporto gioco-risultati.

Nello stesso girone la ASD Polisportiva Vigor Acquapendente superata a domicilio per 2-1 dall’ASD Grotte Santo Stefano calcio 2012 (in rete Alessio Bedini) vede messo a forte rischio l’ultimo posto utile nella griglia play off in quanto agguantata sia da Gradoli che Tarquinia. Sabato 22 Aprile alle ore 16.30 trasferta sul terreno di gioco di un Grotte di Castro che seppur sconfitto per 2-1 sul terreno dell’ASD Castiglione calcio resta ancora equidistante dalla zona calda. Sconfitta casalinga per 1-0 della ASSD Torrese di Mister Franco Bacchi contro l’ASD Tessennano ed ultimo posto in Classifica. E Sabato 22 Aprile alle ore 16.30 trasferta sul terreno di gioco di una ASD Tuscia United che dopo aver osservato un turno di riposo rimane nella zona metà-bassa della Classifica.