NewTuscia – VITERBO – Non è bastato un Dario Pasquini in grande condizione ed il solito Ruggero Sensi a consentire al Biliardo Club di Viterbo di aggiudicarsi l’incontro della 1^ giornata del girone di ritorno del Campionato Regionale a squadre, che vedeva i viterbesi opposti alla ostica compagine dei “Cavalli Alati Blue” di Tarquinia, vincitori di misura per 4-3. I tirrenici trascinati dalle due ottime prestazioni del 2^ categoria Bonica sono stati capaci di ribaltare il risultato del girone di andata, quando i viterbesi erano stati capaci di strappare la vittoria fuori casa sempre per 4-3. Determinante ai fini del risultato l’ultima prova della gara, che si è svolta presso il Biliardo Club di Viterbo venerdì 14 aprile 2023, con la disputa della staffetta italiana 5 birilli che assegnava ben 2 punti conclusa a sfavore dei viterbesi Mario Pessina, Alessandro Quami e Ruggero Sensi per 184 a 161. Nella prima fase della gara il Biliardo Club era in vantaggio per 2-1 grazie alla splendida prova di Dario Pasquini, vincitore in maniera molto netta nel singolo tutti doppi 9 birilli per 652-184 e vittoria anche nel collaudato doppio tutti doppi 9 birilli per Ruggero Sensi e Antonio Di Paolo per 800-660. L’altro punto conquistato dai viterbesi è quello ottenuto dalla coppia Dario Pasquini e Massimo Frontoni nel doppio italiana 5 birilli con il punteggio di 121-97 e sconfitte di misura invece per Alessandro Quami nel singolo italiana 5 birilli con 88-103 e di Francesco Biancucci nel singolo goriziana 9 birilli per 324-422.

Peccato per il Biliardo Club di Viterbo che con un pizzico di fortuna avrebbe potuto aggiudicarsi l’incontro per 5-2 ma nulla da recriminare, dando merito ai tarquiniesi dei Cavalli Alati per la bella prestazione di squadra ottenuta. Coach Luca Mocini invita i suoi giocatori a metabolizzare subito la sconfitta, facendosi trovare pronti e già concentrati per la prossima di campionato che li vedrà opposti il 21 aprile fuori casa, ai “Grifoni Blu” di Ladispoli. (G.M)