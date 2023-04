NewTuscia – FROSINONE – “In queste ore sono stato contattato dai sindaci della Valle dei Santi per le conseguenze del nubifragio che ha messo in serio pericolo diverse aree dei paesi, come Sant’Apollinare, San Giorgio a Liri, Vallemaio, Ausonia e Sant’Ambrogio, provocando allegamenti e frane. Parliamo di danni ingenti che vanno riconosciuti come tali. Pertanto nelle prossime ore interesserò la Regione Lazio e gli uffici preposti per verificare i presupposti della dichiarazione dello stato di calamità naturale per queste zone. Sempre vicino alla mia comunità soprattutto in questi momenti drammatici e difficili.”

Lo dichiara, in una nota, l’Assessore regionale a Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari e Politiche del mare Pasquale Ciacciarelli.