NewTuscia – VETRALLA – La cifra è ragguardevole, si tratta di 609mila euro. Ad aggiudicarseli per un progetto presentato dall’assessorato all’ambiente, il comune di Vetralla. Una pioggia di migliaia di euro che andranno impiegati per la tutela del territorio.

Con decreto dipartimentale n 128 del 31.03.2023 del Ministero della Transizione ecologica, è stato infatti finanziato il progetto relativo al potenziamento della raccolta differenziata e dell’ampliamento del centro ecologico per l’importo appunto di 609mila euro.

“Abbiamo accolto la notizia con grande soddisfazione – spiega l’assessore Giovanni Gidari – segno di un lavoro di grande serietà da parte di questa amministrazione e degli uffici preposti, che colgo l’occasione per ringraziare e con i quali abbiamo portato a casa questa importante risorsa economica”. L’inciviltà degli abbandoni nei boschi, la poca educazione civica di alcuni, e il nostro patrimonio da salvaguardare, saranno l’obiettivo di tutti noi, non solo impiegando al meglio le risorse destinate all’ambiente, ma anche attraverso una serie di operazioni che andranno a fronteggiare la scarsa consapevolezza di chi ancora non capisce l’importanza del territorio che lo circonda.

E questo lo faremo attraverso una campagna di sensibilizzazione considerevole. Così come ha già ribadito in questi giorni il sindaco Aquilani. Nel frattempo possiamo ritenerci soddisfatti per questo risultato significativo.

Amministrazione Comunale di Vetralla