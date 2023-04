Per approfondire il discorso sulle piante commestibili e sui vari momenti di maturazione dei frutti selvatici, Auser Treia ed il Circolo Vegetariano VV.TT , organizzano la 39a edizione della Festa dei Precursori dedicata quest’anno all’alimentazione bioregionale, in modo da poter ampliare la conoscenza dei diversi vegetali stagionali che crescono attorno Treia.

NewTuscia – TREIA – Le erbe commestibili sono la stragrande maggioranza di quelle esistenti e durante le passeggiate erboristiche, da noi organizzate, riconosciamo parecchie decine di specie vegetali e solo due o tre sono considerate “velenose”. Basti pensare che Plinio menzionava oltre mille vegetali commestibili fra quelli in uso nella cucina romana mentre oggi noi dal fruttivendolo ne troviamo al massimo una trentina e perlopiù originari dalle americhe (patate, pomodori, melanzane, etc.).

L’appuntamento è fissato per il 25 aprile 2023 in cui trascorreremo la mattinata presso l’azienda agricola biologica di Giovanna Palazzetti, sita in contrada Schito a Treia (partenza dalla sede di Auser Treia alle ore 9.30. Info 333.6023090). Lì, accompagnati dalla Sibilla delle Erbe, Maria Sonia Baldoni, potremo riconoscere varie piante selvatiche e coltivate, che potremo poi degustare alle ore 13 presso Palazzo Rainaldi di via Lanzi 30 Treia (prenotazione obbligatoria al 0733/215825).

Seguirà nel primo pomeriggio (verso le 14.30) un laboratorio per l’allestimento di erbari delle piante raccolte.

Seguirà nel primo pomeriggio (verso le 14.30) un laboratorio per l'allestimento di erbari delle piante raccolte.

Quest'anno inoltre parleremo di come gestire una piccola agricoltura di sopravvivenza anche in città. Il discorso viene approfondito, alle ore 17 del 25 aprile, con consigli sul tema della salute psicofisica, nella sede del Circolo Vegetariano VV.TT. in vicolo Sacchette, 15/a al centro storico di Treia (vicino Porta Montana – Via Montegrappa).

Con l’occasione verranno presentati i libri “Alimentazione bioregionale” di Paolo D’Arpini; “Fratello porco e sorella pecora” di Michele Meomartino e “Res Naturae” di Daniela Di Bartolo. L’incontro sarà rallegrato da Andrea Biondi, con musiche bucoliche tradizionali, con poesie e canti bhajan di Upahar Anand ed il suo gruppo, ed interventi mirati di Caterina Regazzi, Simonetta Borgiani, Mauro Garbuglia ed altri…

La manifestazione, che si svolge con il patrocinio morale del Comune di Treia, si conclude con un brindisi di buon auspicio…