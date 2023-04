NewTuscia – VITERBO – Torna in campo l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT dopo la pausa pasquale e lo fa sul difficile campo capitolino della Tiber. Partita certamente non facile per il team viterbese che affronta un’avversaria in salute che la segue di due soli punti in classifica e che può vantare un roster di indubbio valore che unisce a giocatori di categoria come Algeri, Bistarelli, Bertoldo e Cipriani, giovani di notevole interesse come Piazza, Belmaggio e Gaeta.

“Siamo alla ricerca di continuità – afferma coach Fanciullo – e quindi vorremmo dare seguito anche in trasferta alle buone prestazioni interne delle ultime settimane. Nelle gare esterne abbiamo purtroppo gettato al vento tante occasioni per uscire vincenti, sprecando molto e regalando pause negative che ci hanno penalizzato pesantemente. Mancano cinque gare alla fine della fase “ad orologio” ed il nostro obiettivo è ovviamente quello di centrare i playoff per poter poi resettare il passato e giocarci tutte le nostre carte nella eventuale fase finale. Ma per fare questo serve ridurre al minimo gli errori ed i cali di concentrazione, ma anche avere la possibilità di scendere in campo con un roster il meno decimato possibile, come purtroppo invece ci sta accadendo da tempo. Ribadisco che il nostro futuro dipende solo ed esclusivamente da tutti noi e credo che di questo siamo ormai pienamente consapevoli. Giocare partite difficili contro avversari forti deve darci ulteriori motivazioni per mettere in risalto tutte le nostre migliori qualità e dimostrare soprattutto a noi stessi che abbiamo la testa giusta per proseguire positivamente il nostro percorso”.

Per la gara di stasera convocati Price, Ortenzi, Manzo, Cittadini, Nieddu, Rogani, Baldelli, Taurchini, Pebole, Meroi e Casanova.

Palla a due alle ore 16,00 sotto la direzione di Lucia Bernardo di Roma e Luca Pastore di Marino.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo