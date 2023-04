NewTuscia – TUSCANIA – E’ tempo di verdetti per la Maury’s Com Cavi Tuscania impegnata domani (domenica) in gara due degli ottavi play-off in casa dell’Aurispa Libellula Lecce.

Dopo il 3/1 imposto ai salentini mercoledì scorso a Montefiascone ai ragazzi di coach Passaro sarà sufficiente aggiudicarsi due set per assicurarsi il passaggio di turno. Altrimenti dovranno disputare il golden set (a 15i) previsto quando due squadre terminano gli incontri andata/ritorno con un uguale numero di punti (ne vengono assegnati 3 per le vittorie 3-0 o 3-1, 2 per la vittoria al tie break e 1 punto per la sconfitta ai vantaggi). Riepilogando: se una squadra vince gara uno 3-0 o 3-1 per qualificarsi al turno successivo dovrà vincere almeno due set nella gara di ritorno.

“La gara di andata per lunghi tratti è stata molto equilibrata -commenta Sandro Passaro- nei primi tre set molte volte siamo stati in svantaggio, il fatto di essere rimasti lucidi in quei momenti è stata una prova di grande consapevolezza. E questo ci dovrà caratterizzare nel match di ritorno, loro avranno il pubblico dalla loro parte, sicuramente spingeranno di più al servizio e noi ci troveremo a gestire situazioni diverse. Ma non è la prima volta che affrontiamo situazioni del genere nel migliore dei modi”.

A dirigere l’incontro saranno i signori Giovanni Giorgianni e Christian Palumbo. Si gioca alle 19 al Palazzetto dello Sport di Tricase (LE). Prevista la diretta YouTube sul canale Legavolley.