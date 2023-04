NewTuscia – VITERBO – Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Viterbo hanno denunciato due uomini per falsità commessa da privato, in quanto gli stessi avevano esibito ai funzionari della locale Motorizzazione Civile patenti di guida rilasciate dallo Stato della Polonia, attestandone con autocertificazione la veridicità al fine di ottenere, in maniera fraudolenta, la conversione delle stesse in patenti italiane.

I pubblici funzionari hanno avviato le pratiche presso le corrispettive amministrazioni estere e nel contempo, a fronte di una collaborazione ormai consolidata tra la Motorizzazione Civile di Viterbo e la Polizia di Stato, hanno richiesto ai poliziotti un’analisi tecnica specialistica dei documenti di guida in questione.

L’esito delle indagini ha consentito di accertare la falsità delle patenti polacche esibite ai pubblici ufficiali, nonostante l’ottima fattura delle stesse.

I falsi documenti sono stati sequestrati e i due soggetti denunciati in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria.