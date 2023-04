NewTuscia – ROMA – “Un Def politico, prudente ed oculato, che guarda a famiglie e imprese, scintilla per far ripartire il Paese”. Con queste parole Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del consiglio regionale del Lazio responsabile del Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia per la Provincia di Roma, commenta l’approvazione del documento da parte del governo di Giorgia Meloni.

“Intendo soffermarmi sul taglio del cuneo fiscale di tre miliardi per ridurre il carico sui lavoratori: questo porterà un maggiore potere d’acquisto e provocherà una importante moderazione salariale per combattere la sempre presente e pericolosa spirale salari-prezzi”, spiega Bertucci.

“Questo porterà a un importante ed auspicabile incremento sulle assunzioni, mettendo ulteriore spinta alle già lodevoli attività poste in essere dal Ministro del Lavoro Marina Calderone, che saprà certamente perseguire nel suo settore di competenza le indicazioni tracciate dal Def. Questo governo dimostra di saper lavorare in sinergia tra i vari settori e dimostra di avere a cuore famiglie, imprese e lavoro. Di fatto le basi su cui poggia il futuro dell’Italia”, chiude il presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.