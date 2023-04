NewTuscia – VITERBO – Approvato dal consiglio comunale nella mattinata di oggi, sabato 15 aprile, il primo bilancio di previsione (156 milioni di euro) dell’amministrazione Frontini con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario della minoranza, che da parte sua è riuscita a veder passare 4 dei 59 emendamenti presentati.

Nel particolare è stato votato si alla riapertura dell’ambulatorio sociale, all’illuminazione di via Fleming, all’albo delle baby sitter e al tirocinio civico. Soddisfazione da parte di Fratelli d’Italia soprattutto per la messa in sicurezza tramite un potenziamento dell’illuminazione, del tratto di strada che porta a Belcolle, scenario drammatico di tre incidenti mortali negli ultimi tre anni, per cui verranno stanziati 85.000 euro. L’intervento, ovviamente, interesserà i 700 metri di competenza comunale.

La consigliera di Per il Bene Comune, Luisa Ciambella, ha visto invece l’appoggio della maggioranza, con lo stanziamento di un importo di 5mila euro, sulla riapertura dell’ambulatorio sociale che dal 2014 al 2019 è stato protagonista di piccole opera ma di grande valore per la cittadinanza.