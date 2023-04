NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – In arrivo cento nuovi cestini porta rifiuti. La giunta Giampieri ha approvato il progetto denominato “100 cestini per Civita Castellana”, attraverso il quale verranno installati in tutte le zone della città, frazioni comprese, appunto un centinaio di cestini porta rifiuti muniti di coperchio e posacenere, ai fini di una riqualificazione del decoro urbano e nell’ottica di una migliore fruibilità dei punti di aggregazione sociale cittadina.

“Il progetto prevede la dislocazione dei cestini porta rifiuti lungo tutto il territorio comunale, partendo dalle frazioni di Borghetto e Sassacci e fino ad arrivare ai quartieri La Penna, Priati e Fontana Quaiola – spiega l’assessore all’Ambiente Massimiliano Carrisi -. I cestini porta rifiuti sono elementi fondamentali dell’arredo urbano, sia per rendere vivibile e funzionale la città sia, allo stesso tempo, per incentivare i cittadini a tutelare l’ambiente, rendendo l’utilizzo di questi essenziali presidi disponibile a chiunque, sia ai frequentatori abituali che ai turisti”.

Attraverso questo progetto sarà possibile garantire una maggiore pulizia e vivibilità della città nel massimo rispetto dell’ambiente. “Questo progetto, pensato e fortemente voluto dall’amministrazione Giampieri, elimina una carenza strutturale ormai decennale – conclude Carrisi -. Ovviamente sarà attuato anche un potenziamento dei servizi di svuotamento degli stessi cestini, previsto con il nuovo servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e altri servizi accessori. Il posizionamento di questi nuovi cento cestini consentirà di avere una città più sensibile e rispondente alla qualità della vita dei cittadini, al decoro e alla pulizia urbana”.