NewTuscia – ROMA – iniziata la raccolta delle adesioni a Tuttofood 2023 da parte di Regione Lazio e Arsial. NewTuscia – ROMA – iniziata la raccolta delle adesioni a Tuttofood 2023 da parte di Regione Lazio e Arsial.

La manifestazione, organizzata da Fiera Milano, in programma dall’8 all’11 maggio prossimi, si tiene a cadenza biennale nella metropoli meneghina ed è oramai considerata uno degli appuntamenti B2B di riferimento per il food community internazionale, tanto da essere ritenuta uno degli eventi fieristici mondiali più importanti del “Food&Beverage” per contenuti proposti e opportunità di business.

Per incentivare la partecipazione delle aziende alla manifestazione fieristica e sostenere la promozione dell’agrifood laziale, la quota di partecipazione all’evento per le aziende è di 500 euro, con una riduzione superiore al 75% rispetto alla precedente partecipazione regionale a Tuttofood (anno 2019).

“La partecipazione alla prossima edizione di Tuttofood è una grande opportunità per le aziende del nostro territorio, che avranno un’occasione importante per mettere in vetrina i propri prodotti. Da parte nostra abbiamo deciso di abbattere notevolmente il costo di adesione per venire incontro alle esigenze degli operatori e perché crediamo fortemente nella possibilità di manifestazioni come quella di Milano per far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche”, ha commentato Giancarlo Righini, assessore all’Agricoltura della Regione Lazio.

Il termine ultimo per la raccolta delle richieste di adesione scade martedì 18 aprile 2023.

Possono prendere parte all’evento nello spazio istituzionale allestito dal Lazio per la manifestazione le imprese agricole e agroalimentari aventi almeno una sede operativa all’interno del territorio regionale, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia all’url: https://www.arsial.it/tuttofood-2023-inizia-la-raccolta-delle-adesioni/

Sono attesi per la kermessse più di 2.000 brand, 700 hosted buyer e migliaia di operatori professionali provenienti da 81 Paesi. L’edizione corrente, l’ottava in assoluto, si segnala anche per il ricco programma di eventi in cartellone, che coniuga incontri di formazione, aggiornamenti di mercato e occasioni di confronto, anche conviviali, dedicate all’analisi dei nuovi trend, all’innovazione digitale e alla sostenibilità.