NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Domani pomeriggio sarò al Quadraro, a Roma, per le iniziative organizzate dall’ANPI e dal VII Municipio in occasione del 79simo anniversario del rastrellamento operato dai nazifascisti il 17 aprile 1944, durante l’occupazione della Capitale.

Un evento costruito anche grazie all’impegno e alla vivacità delle associazioni del quartiere, che da anni fanno di questo anniversario un’occasione per ritrovarsi tutti insieme e coltivano così la memoria collettiva.

È anche per riconoscere e supportare questo impegno, che qualche settimana fa ho ripresentato in consiglio regionale una proposta di legge per valorizzare la Memoria del Rastrellamento del Quadraro e della Resistenza nel quartiere romano.

Soprattutto in questo momento storico e di fronte agli attacchi delle destre, è fondamentale ricordare quel che è accaduto, rivivere e ripercorrere insieme e collettivamente i valori dell’antifascismo, scritti nella nostra Costituzione e oggi quanto mai attuali”.

Così in una nota Marta Bonafoni, consigliera del Lazio e presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.