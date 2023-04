Domenica 23 aprile 2023 si svolgerà il “Trofeo delle Rocche Farnesiane”, una sfilata di auto d’Epoca , sul territorio del Ducato di Castro coinvolgendo i Comuni di Capodimonte, Valentano, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Latera e Gradoli.

NewTuscia – VITERBO – Raduno, alla sua prima edizione è stato inserito ufficialmente nel programma nel Veteran Club ASI di Viterbo ed assegnerà il primo “Trofeo delle Rocche Farnesiane”

Le Auto oltre alla rilevanza storica data dall’ anno di costruzione sono interessanti ,anche, per le storicità documentata di appartenenza a famosi proprietari.

Il Trofeo è stato organizzato dalla Letré in collaborazione con il Comune di Capodimonte e la gestione tecnica del Veteran Car Club ASI di Viterbo.

L’Evento è stato inserito negli appuntamenti ufficiali per la valorizzazione dei territori dell’Alta Tuscia ed in particolare per la riscoperta del Ducato di Castro attraverso l’ impronta data dalla presenza della Nobile Famiglia Farnese. Ogni Comune accoglierà i radunisti omaggiandoli con documenti storico/culturali che raccontano il territorio.

Il programma del “Trofeo delle Rocche Farnesiane” di domenica 23 aprile 2023