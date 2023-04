di Simonetta Melinelli e Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Interessante corso-convegno, organizzato dall’Ucsi Viterbo, che ha concluso la mostra alla chiesa di Sant’Andrea sulla Sindone: in esposizione la copia certificata. “Notizia al Servizio della Verità” è stato il titolo dell’evento, valido anche come corso per i crediti formativi dei giornalisti.

Dopo l’apertura del convegno da parte di Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Maurizio Di Schino, Presidente dell’Ucsi Lazio, ha portato i saluti del nuovo direttivo Ucsi Lazio eletto a febbraio scorso ed in carica per i prossimi quattro anni. In platea i presidenti Ucsi Viterbo di ieri e di oggi. Il presidente Ucsi Lazio Maurizio di Schino ha elogiato la sezione Ucsi di Viterbo per le sue grandi doti di fede e coesione che l’hanno contraddistinta fin dall’inizio, invitandone gli iscritti a mantenere queste sue caratteristiche fondamentali nel tempo. Guido D’Ubaldo, presidente dell’OdG del Lazio, invece, si è complimentato per l’ottima organizzazione del convegno formativo odierno da parte dell’Ucsi di Viterbo, anche in sinergia con Don Emanuele Germani, responsabile delle comunicazioni sociali della Curia Vescovile di Viterbo e rappresentante del Vescovo.

D’Ubaldo ha sottolineato lo sforzo per la formazione e aggiornamento voluta dall’Ordine ed imposta dal Governo: c’è stato l’incremento esponenziale dei corsi svolti da gennaio, con oltre 50 corsi fino ad oggi, e la concessione di una proroga dietro richiesta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti per estendere il periodo in cui effettuare l’aggiornamento annuale prescritto per legge, e cioè fino a giugno, per ulteriori 3 mesi, con i prossimi corsi programmati a Civitavecchia e Velletri.

A seguire c’è stato il vero clou dell’evento: l’intervento illuminante della Prof.ssa Emanuela Marinelli, esperta studiosa della Sacra Sindone da 46 anni, che cita Monsignor Giulio Ricci di Canino (che fondò nel 1976 il Centro Romano di Sindonologia; un esperto della Sindone, che fu il suo maestro per 4 anni in tale centro, fin dal 1977).

La Professoressa Marinelli, già laureata in scienze naturali e geologiche, ha scritto il libro “La Sindone un enigma alla prova della scienza” con il famoso giornalista Orazio Petrosillo nel 1990. Nel testo si riferisce della scoperta di ben 38 su 58 pollini sulla Sindone provenienti dal Medio Oriente da parte di un esperto del settore che ha offerto nuove prove sulla supposta provenienza della Sindone.

La professoressa riferisce poi del noto noto esame al carbonio 14, che nel 1988 erroneamente datò la Sindone nel periodo medioevale, e di come questa notizia sia stata irresponsabilmente ed ampiamente diffusa pubblicamente dallo stesso custode della Sindone a Torino, senza però capire che tale esame non potesse essere considerato attendibile visto che fu effettuato su campioni di stoffa contaminati dal tempo, rammendi postumi, fumi, muffe, funghi, batteri, manipolazioni e spostamenti in ambienti con condizioni climatiche diverse nei secoli.

Infatti questa inattendibilità del carbonio 14, nei casi di campioni di tessuto contaminato come con rammendi di epoche successive, venne fuori solo trent’anni più tardi quando i dati grezzi del British Museum vennero infine desecretati a seguito di un ricorso di uno studioso.

Benché la precedente scoperta del 1988 fosse ormai considerata inattendibile, la smentita non ebbe mai quella risonanza mediatica che avrebbe meritato. Nel 1988 gli scienziati del carbonio 14 riuscirono ad imporre al custode della reliquia in lino conservata a Torino di dare la prima notizia in modo eclatante, screditando l'ipotesi dell'origine bimillanaria della Sindone: Emanuela Marinelli si è chiesta sempre il perché di tale comportamento senza trovare una valida risposta.