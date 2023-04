NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “L’Ugl Nazionale Metalmeccanici con congratulazioni, augura buon lavoro a Roberto Cingolani, nuovo Amministratore Delegato dell’azienda Leonardo, in questo momento delicatissimo per il Paese. Una nomina del fisico Cingolani, a capo della dodicesima impresa di difesa del mondo, la prima nell’Unione europea per grandezza, con entrate dal settore difesa che rappresentano il 68% del proprio fatturato. La società è quotata nell’indice FTSE MIB della Borsa di Milano e è strutturata in cinque divisioni operative: elicotteri, velivoli, aerostrutture, elettronica e cyber security (ex sistemi per la sicurezza e le informazioni)”.

E’ quanto sostiene Antonio Spera, numero uno della Federazione Nazionale Ugl metalmeccanici il quale aggiunge che:”sono state premiate le competenze e non le appartenenze. Leonardo ritornerà a essere leader mondiale con il nuovo AD che è fuori da qualsiasi schema vecchio politico-partitico. Cingolani è persona inattaccabile in tutti i sensi e come ha fatto in precedenti incarichi saprà dimostrare le sue grandi doti con un curriculum di altissimo rilievo: prima professore associato di fisica di facoltà di ingegneria dal 1992 al 2004 e poi creatore e fondatore, nel 2001, del National Nanotechnology Laboratory, diventato eccellenza internazionale per le nanotecnologie. Roberto Cingolani – conclude il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Spera -, è un super A.D. green dove sicuramente le sue capacità faranno sì che in Leonardo si parlerà di futuro e innovazione. Auguriamo buon lavoro a questo manager, persona qualificata e competente che siamo certi, opererà bene rendendo ancora più grande un’eccellenza industriale Italiana conosciuta in tutto il mondo la quale, ci riempie di gioia e di orgoglio”.