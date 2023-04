NewTuscia – VITERBO – Dal 13 al 15 aprile 2023 si è svolta a Cuneo, presso “Spazio incontri Fondazione CRC”, la manifestazione dedicata alla premiazione dei vincitori del Concorso Nazionale Conoscere la Borsa, a cui la Fondazione Carivit ha aderito per il quarto anno consecutivo.

Il Presidente della Fondazione Carivit dott. Luigi Pasqualetti ha partecipato alla premiazione della squadra vincitrice dell’edizione 2022/2023, EAF TEAM dell’Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Savi” di Viterbo composto da Eros Enea, Francesco Attrice e Francesco Citti accompagnati a Cuneo dalla prof.ssa Paola Bugiotti Dirigente Scolastica dell’Istituto.

I ragazzi dell’EAF TEAM durante l’anno scolastico hanno operato con la supervisione del loro docente Prof. Valerio Lazzari incrementando il loro patrimonio ottenendo una performance del +8,31%. La Fondazione Carivit si è classificata al 60° posto su 581 Teams in Italia e a livello mondiale al 5069° posto su 19.461 teams.

Conoscere la Borsa è una iniziativa promossa dal Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio a favore delle scuole d’istruzione superiore e delle Università, che ha come obiettivo quello di avvicinare gli studenti ai temi legati al mondo dell’economia e della finanza.

Il concorso si è rivelato uno strumento di successo per aiutare i giovani a osservare più da vicino i temi dell’economia e dei mercati finanziari attraverso la possibilità di investire, su una piattaforma, un capitale virtuale di 50.000 euro in diversi titoli quotati nella Borsa di Stoccarda. Sebbene tutte le transazioni d’acquisto e di vendita siano simulate, le quotazioni in base alle quali gli studenti decidono i loro investimenti sono replicano l’andamento reale dei mercati finanziari. L’edizione 2022 ha visto il coinvolgimento dei ragazzi di dieci paesi, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Svezia, Messico, Ecuador, Vietnam, Russia e Singapore e rappresenta una preziosa esperienza di “lavoro di squadra” tra studenti, con la supervisione degli insegnanti, in una cornice europea che permette di allargare il piano del confronto in un dinamico ambito internazionale.

Per la Provincia di viterbo hanno partecipato le seguenti scuole:

Istituto Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Montefiascone,

Istituto Tecnico Economico Statale del “Paolo Savi” di Viterbo,

Istituto Superiore “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia,

con un coinvolgimento complessivo di n. 88 studenti per un totale di n. 27 squadre/teams.