NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Ritrovato dai vigili del fuoco a largo del porto di Civitavecchia il corpo senza vita di un 18enne tedesco precipitato da una nave da crociera. Dopo l’allarme intorno alle 19.45 della sera, lanciato dalla nave in partenza dallo scalo e diretta a Genova, sono state avviate le ricerche del giovane ed è stato richiesto l’intervento di specialisti nautici del VVF.

La nave ha immediatamente fatto inversione per tornare in porto e seppure l’area dove il corpo era stato avvistato dal personale dell’imbarcazione prima di scomparire rapidamente tra le onde fosse stata scandagliata quanto prima, è stato solo verso le 22.00 che è avvenuto il ritrovamento. Le condizioni dell’intervento si sono rivelate avverse a cause del mare agitato.

Le dinamiche dell’accaduto sono ancora al vaglio, ma secondo le prime ricostruzioni, non si può escludere che si sia trattato di un gesto volontario.

La salma del giovane, trasportata a terra dalla guardia costiera, si trova al momento al Verano secondo le disposizioni del magistrato.