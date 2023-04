NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

L’approvazione dell’emendamento al bilancio a favore dell’illuminazione di Via Fleming è una grande vittoria per Fratelli d’Italia. Il gruppo comunale ha ottenuto un intervento fondamentale per la sicurezza dei cittadini.

La pericolosità di Via Fleming e di Strada Sammartinese, protagoniste negli ultimi tre anni di tre incidenti mortali, è divenuta oggetto di grande attenzione da parte di Fratelli d’Italia.

Con la messa in opera degli impianti di illuminazione sul tratto percorribile a piedi che porta verso Belcolle, si potrà compiere un passo in più verso la completa messa in sicurezza della strada.

Grazie all’emendamento verrà stanziato un fondo di 85.000 euro per l’intervento sui 700 metri di competenza comunale, senza il bisogno di inserire il lavoro nel piano triennale dei lavori.

Questa battaglia di Fratelli d’Italia, resa ancora più importante dall’approvazione da parte della maggioranza comunale, deve continuare anche a Palazzo Gentili.

Prevedendo un importo totale di 334.000 euro, la rappresentanza provinciale di Fratelli d’Italia chiede al Presidente Romoli di modificare il piano triennale delle opere pubbliche per permettere la continuazione dei lavori per i restanti 1800 metri di strada di competenza dell’amministrazione provinciale stessa.

Gruppo Fratelli d’Italia

Comune di Viterbo