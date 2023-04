NewTuscia – ROMA – “L’approvazione da parte del ministro Pichetto alla proposta di decreto per la promozione e la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi con l’installazione di oltre 1 GW entro il 2026 coniuga due esigenze primarie per l’Italia: quella di sviluppare nuova energia green da un lato e di rendere, dall’altro, sempre più sostenibile la nostra agricoltura”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera e deputato azzurro Francesco Battistoni.

“L’autonomia energetica – aggiunge – è fra gli obiettivi che il governo ha posto fra le priorità della sua agenda, e implementare la rete di approvvigionamento anche in campo agricolo è un obiettivo previsto dal Pnrr e dalla strategia dell’Esecutivo. Trovare soluzioni di sviluppo sostenibile che tutelino l’ambiente prevedendo anche una crescita del settore agroalimentare in chiave green e di risparmio energetico – prosegue Battistoni – è un provvedimento di visione e di programma che guarda al futuro dell’Italia e alla salvaguardia delle economie territoriali, con un’attenzione specifica verso le produzioni agricole e verso gli allevamenti italiani che sono fra i comparti produttivi più importanti del nostro sistema Paese”, conclude.